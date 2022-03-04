نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة جيب جراند شيروكي 2022 Grand cherokee الرياضية المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة جيب من الشركات الرائدة في صناعة سيارات الدفع الرباعي، وقد أصدرت أحدث موديلات جيب جراند شيروكي 2022 Grand cherokee والتي تتمتع بالعديد من التطورات والمميزات التي تميزها عن الفئات الأخرى المنافسة لها، وتتوفر تلك السيارة الرائعة بستة فئات مختلفة عن بعضها في السرعة والمحرك، بينما يختلف السعر بشكل بسيط بين كل فئة والأخرى وذلك للتأكد من أن جيب جراند شيروكي سوف تتناسب مع جميع الأذواق والفئات العمرية المختلفة وفي هذا المقال سوف نوضح أهم موصفاتها.

مواصفات جيب جراند شيروكي 2022

تتوفر جيب جراند شيروكي بأكثر من فئة حيث الفئة الأولى تسمى Laredo والثانية altitude أما الثالثة limited والرابعة traihawk الخامسة overland والفئة الأعلى في المميزات تسمى summit ولا شك في كل فئة لها سرعة محرك وقوة مميزة، وفيما يلي سوف نوضح أهم مواصفات جيب جراند شيروكي 2022 من الداخل والخارج.

جيب جراند شيروكي من الداخل

تتمتع السيارة من الداخل بوجود 6 مقاعد للركاب من أجود أنواع الجلد، كما يمكن التحكم في المقاعد عن طريق التحكم الآلي، بالإضافة إلى وجود العديد من وسائل الترفيه مثل الشاشة التي تكون مساحتها 10 بوصة، إلى جانب وجود سماعات مميزة، وما يميز السيارة عن غيرها كونها تحتوي على وضعيات مساج لا تتواجد في فئات جيلها مما يجعلها أكثر راحة للركاب، وتتمتع السيارة بنظام أمان مثالي يساعد على تنبيه السائق قبل خروج عن المسار أو قبل حدوث التصادمات.

جيب جراند شيروكي 2022 Grand cherokee من الخارج

تتميز Grand cherokee بوجود محرك بسعة 3.6لتر يعمل على توليد قوة 290 حصان وعزم 348نيوتن متر، بينما المحرك الأخر يعمل بسعة 5.7 لتر وذلك يولد قوة تعادل 357 حصان والعزم يصل إلى 528 نيوتن متر، كما تتسم السيارة بالسرعة الهائلة والعجلات المميزة إلى جانب الفرامل الذاتية التي تعمل على الحفاظ على حياة الركاب، مع وجود مصابيح إضاءة ذات كفاءة عالية، ولذلك تعتبر السيارة من أفضل سيارات الدفع الرباعي.

سعر سيارة جيب جراند شيروكي 2022

نظرا لأنها تحتوي على العديد من المواصفات المثالية يبدأ سعرها من 35 ألف دولار أمريكي فيما يعادل 550 ألف جنية مصري بينما في السعودية يصل سعرها إلى 131 ألف ريال سعودي، ونجد أن السعر متوافق نسبيا مع السرعة والجودة التي قدمتها شركة جيب في هذا الإصدار والذي يعتبر طفرة جديدة في سيارات الدفع الرباعي الذي عليه إقبال كبير.