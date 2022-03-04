شيفروليه سبارك مستعملة بالتقسيط سيارة للتنازل بدون مقابل للسفر خارج البلاد

شيفروليه سبارك مستعملة بالتقسيط ، فرصة لا تعوض حيث أن السيارات التي نعرضها لكم سيارات بحالة الزيرو يتم التنازل عنها بغرض السفر خارج البلاد أو لظروف أخرى وتعتبر هذه السيارات من السيارات التي تعتمد على موديلات حديثة ولها فترة ضمان وبها كل ما تحلم به، ولكن بأسعار مخفضة عن اسعارها الجديدة حيث نقدمها لكم بأفضل الأسعار مع توضيح للاقساط المدفوعة للسيارة وما تبقى عليها من أقساط ونقدم سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل.

شيفروليه سبارك مستعملة بالتقسيط 2020

تتمتع السيارة شيفرولية سبارك بأنها حجمها صغير هذا لا يعيب السيارة.

السيارة تتمتع بجودة عالية وذلك لأنها صنعت من قبل شركة شيفرولية وهى سيارة تتمتع بجميع عوامل الراحة للسائق.

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك موديل 2020 بأن بها محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر.

كما أن المحرك ينتج قوة 98 حصان وهى تتمتع بنظام الدفع الأمامي وليس الدفع الخلفي,

يوجد بها شاشة تعمل باللمس وبها نظام أندرويد بها نظام التحكم النشط في السرعة.

وتتميز بأن المصابيح الأمامية هي مصابيح ليد ومصابيح للضباب.

والسيارة شيفرولية سبارك أثبتت وجودها على الطريق وقد قطعت السيارة شيفرولية سبارك 62 ألف كيلو متر.

والسيارة موجودة في جدة ويتم التنازل بدون مقابل عن طريق البنك الأهلي وقسط السيارة الشهرى هو 690 ريال فقط.

حيث تم سداد 16 قسط من مجموع الأقساط التي على السيارة ويتبقى على السيارة 44 قسطا ويتم إضافة الدفعة الأخيرة وهى دفعة تملك السيارة بقيمة 11 ألف ريال.

وإذا كان السداد سيتم بطريق الكاش فسوف يتم سداد 34 ألف ريال.

ويتم تخفيض هامش الربح الذي يحصل عليه البنك.

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