نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا رايز 2022 Toyota raize الصور والمواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا رايز 2022 Toyota raize من أحدث إصدارات فئة كروس أوفر التابعة للشركة اليابانية تويوتا والتي تعطي مميزات كبيرة للركاب مع ضمان الراحة والتمتع بنظام عالي من الأمان والحماية، ولذلك نجد أنها حققت شهرة كبيرة منذ إعلان شركة تويوتا عن وجود إصدار جديد لها في المملكة العربية السعودية، وتتناسب تلك السيارة مع معظم الفئات العمرية نظرا لأنها ذات سرعة متوسطة وسعر مميز، وسوف نتناول أهم موصفات تويوتا رايز 2022 في هذا المقال.

سيارة تويوتا رايز 2022 Toyota raize

تتميز السيارة بوجود خيارين حيث تتوفر بمحرك بسعة 1.2 لتر والذي يولد قوة 87 حصان وعزم 113 نيوتن متر، بينما يتوفر المحرك الثاني بسعة 1.0 لتر ويولد 97 حصان وعزن 140 نيوتن متر، ولا تختلف كفاءة استهلاك الوقود كثيرا بين المحرك حيث أنها بمعدل 20 كم/لتر، أما عن السرعة فهي تتوفر ب 7 سرعات مما يعطي للسائق حرية القيادة والسهولة في الانتقال بين السرعات، كما أن السيارة بها خزان وقود بسعة 36 لتر وسعة صندوق السيارة بمعدل 369 لتر.

مواصفات تويوتا رايز 2022 من الداخل

تحتوي السيارة على مواصفات مميزة من الداخل إذ أنها تحتوي على شاشة عرض مميزة مع وجود مكبرات صوت وتدعم نظام البلوتوث وتدعم أيضا توصيل usb كما توجد بها وحدات تحكم كهربائية مميزة، حيث يمكن التحكم في مقعد السائق ليدور في أكثر من اتجاه، وتحتوي السيارة على خمسة مقاعد للركاب مصنوعة من الجلد الفاخر، كما أن بها مكيف هوائي لتحكم في برودة الجو.

يعتبر نظام أمان السيارة مميز حيث أنها تتميز بوجود امكانية منع انغلاق الفرامل، وبها نظام للتحكم بتوازن عجلات السيارة مع وجود إنذار، ويمكن مراقبة ضغط الإطارات وتلك الميزة تساعد في تجنب الحوادث.

مواصفات تويوتا رايز 2022 من الخارج

تتمتع السيارة من الخارج بمظهر جمالي فاخر حيث أنها تتوفر بأكثر من لون وبها مصابيح ذات جودة إضاءة عالية، مع وجود إطارات بمساحات مميزة، كما أن زجاج السيارة يعمل بالتحكم الكهربائي، وتعتبر تلك الفئة من سيارات تويوتا منافس جيد للفئات المتوسطة من السيارات الأخرى، كما أن نظام الحماية في السيارة يعتبر ممتاز ويساعد في تجنب التصادمات.

سعر تويوتا رايز 2022

يتراوح سعر سيارة تويوتا رايز في المملكة السعودية ما بين 63500 ريال سعودي إلى 96575 ريال سعودي، بما يعادل 404000 جنية مصري، ويصل سعرها بالدولار إلى 25700 دولار أمريكي بما يعادل 95000 درهم إماراتي.