لمحدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة مميزاتها مواصفاتها و الرائعة وأسعارها فى مصر و السعودية

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة، تعتبر نوع من أنواع إصدارات الشركات الموجودة باليابان، فهي تعد فئة من فئات الهاتشباك، عبارة عن سيارة مصغرة مدمجة، لذلك تعتبر أرخص أنواع أوفر كروس، مما يجعلها هذا اقتصادية وموفرة، للبعض، تم تجهيزها بإمكانات تتناسب مع السعر، فهذا يعد السبب الرئيسي لجعلها أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، أيضا والسبب في تحقيق أكثر نسبة مبيعات لها.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة

مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

يتصف هذا النوع من السيارات سوزوكى اسبريسو بالكثير من الصفات التي جعلتها أكثر انتشارًا في العالم، فمن هذه الصفات كما يلي:

يحتوي هذا النوع على محرك مكون من ثلاث أسطوانات، سعته تصل إلى ألف cc يعمل بقوة تصل إلى سبعة وستين حصان، وبعزم يصل إلى تسعين نيوتن لكل متر، يعمل ثلاثة آلاف وخمسمائة لفه في الدقيقة.

معدل التسارع يعمل من الصفر حتى مائة كيلومتر لكل ساعة في خلال 14,3ثانية.

سرعتها القصوى تصل إلى مائة وخمسين كيلومتر لكل ساعة.

لجعلها اقتصادية، فقد يصل فيها معدل استهلاك الوقود إلى 4.9 لتر لكل مائة كيلومتر.

تبلغ مساحة الصندوق الخلفي فيها حوالي مائتي تسعة وثلاثين لتر.

يعد كلا من اللون الأحمر والبرتقالي هم الألوان المتوفرة منها. في الأسواق.

مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

يتميز هذا النوع بالكثير من المميزات التي تجعلها من أبرز وأشهر السيارات في العالم، فمن هذه المميزات كما يلي:

يوجد بها نظام تثبيت السرعة.

كما أنها تحصل على نظام الإلكتروني المسؤول عن توزيع الفرامل EBD.

تحتوي على وسائط هوائية منها اثنين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بها حساسات في الركن الخلفي منها، لسهولة ركنها.

كما يوجد بها شاشة ترفيهية صالحة للاستخدام.

بالإضافة لذلك منافذها الأمامية تعمل بالكهرباء.

كما أنها تحتوي على مكيف يدوي.

يوجد بها حزام للأمان، أيضا يوجد بها جهاز إنذار للسرقة.

كما أنها تحتوي على منفذ مدخل كهربائي يعمل باثنتي عشرة فولت.

أسعار سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تختلف أسعار تلك السيارة سوزوكى من دولة أو مكان لآخر، فمنها كما يلي: