نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يابخت الى هيشترى.. السيارة الكهربائية الصاروخية ارخص واسرع سيارة فى السعودية تعنمل بشحنة واحدة فى الشهر بمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يابخت الى هيشترى.. السيارة الكهربائية الصاروخية ، أثناء تحقيق الشركة الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية والتي حصلت على قدر كبير من المبيعات في العام الماضي مع توقع شركة الطاقة الدولية أن يتراوح عدد السيارات الكهربائية ما بين 150 إلى 250 مليون سيارة عند الدول إلى العام 2030، وقد تم التأكيد من قبل المتخصصين أن كافة السيارات الكهربائية الموجودة في السعودية تكون بحاجة إلى لبنية تحتية ومجموعة من الاستثمارات الكبيرة بمحطات الشحن.

وذكر أن السعودية بدأت بأن تدخل في هذا المجال من خلال صندوق الاستثمارات العامة بشركة لوسيد في عام 2018، ويمتلك الصندوق حالياً ما يصل إلى 67% من قيمة أسهم الشركة، حيث أن الصندوق قد قام بإقامة شركة محلية تعمل على صناعة السيارات الكهربائية.

يابخت الى هيشترى.. السيارة الكهربائية الصاروخية

يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن أرخص السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، حيث أن السيارة الكهربائية هي مستقبل السيارات في العالم أجمع، ومنذ الكشف عن وجود السيارات الكهربائية بدأ الكثير في الدول الأخرى شراء السيارة ومن ضمن أرخص سيارة كهربائية ما يلي:

سيارة كيا نيرو إف الكهربائية:

قامت الشركة الكورية الجنوبية بالقيام بصناعة سيارة كيا الكهربائية نيرو والتي وصلت إلى المركز الأول من بين العلامات التجارية الكبيرة المشهورة في صناعة السيارة الكهربائية بالأسواق.

بالإضافة إلى أنه أرخص سيارة أنها تمتلك مجموعة كبيرة من المواصفات المميزة التي تتمثل في التالي:

تأتي السيارة بمحرك تبلغ قدرته 201 حصان وبقوة عزم دوران تصل إلى 291 نيوتن متر.

الأبعاد الخارجية للسيارة تمتلط طول يصل إلى 4.375 ملم، أما عرضها فقد يكون 1.805 ملم، وقاعدة عجلات 2.700 ملم.

السيارة موجودة بنسختين واحدة منهم مزودة ببطارية 39.2 كيلو وات، ويمكنها أن تقطع مسافة تبلغ 240 كم في الشحنة الواحدة.

أما النسخة الثانية منها فتأتي ببطارية تصل سعتها إلى 64 كيلو وات ويمكنها قطع مسافة تبلغ 380 كم في الشحنة الواحدة.

سيارة نيسان ليف الكهربائية

هي أيضاً تعتبر من أرخص السيارات الكهربائية المتاحة في المملكة السعودية وتأتي السيارة وهي حاملة معها المواصفات والامكانيات المهمة جداً للسلامة والأمان ومنها: