فيتش: حريق منصة بيميكس النفطية يجعل من الصعب بلوغ مستويات الإنتاج المستهدفة

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وكالات – قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في بيان يوم الثلاثاء، إن حريقا أودى بحياة 5 أشخاص في منصة نفطية بحرية تابعة لشركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة “بيميكس” قد يبطئ معدل نمو إنتاج البلاد من الخام.
ويأتي تحذير فيتش في أعقاب الحريق الذي وقع يوم الأحد على منصة رئيسية بجنوب خليج المكسيك، وهي جزء من أكبر حقل نفطي منتج لبيميكس.
وقالت فيتش: “تسارع معدل انخفاض الإنتاج في الحقول الأقدم سيجعل من الصعب تحقيق المستويات المستهدفة للإنتاج”.
وتسعى بيميكس لزيادة إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا من الإنتاج الحالي البالغ حوالي 1.7 مليون برميل يوميا.
وقال أوكتافيو رومير الرئيس التنفيذي لبيميكس أمس الاثنين إن المنصة ما زالت خارج التشغيل مع فقدان حوالي 421 ألف برميل يوميا من النفط وتوقف 125 بئرا عن العمل.
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