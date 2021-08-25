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الاسترليني يحتفط بمكاسبه أمام الدولار مع تحسن شهية المخاطرة

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وكالات – استقر الجنيه الاسترليني أمام الدولار يوم الثلاثاء محتفظا بمكاسبه التي سجلها مقابل العملة الخضراء في الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وصعدت العملة البريطانية حوالي 1% أمس الاثنين في بداية أسبوع التداول بعدما منيت بخسارة حوالي 2% الأسبوع الماضي، هي الأسوأ في شهرين.

وعند الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، استقر الاسترليني عند 1.3723 دولار.

وأمام العملة الأوروبية، استقر الاسترليني أيضا عند 85.57 بنس لليورو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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