إصابات كورونا اليومية في الهند تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ

– قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 37593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 32.51 مليون .

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 648 وفاة إضافية ليصل مجمل الوفيات إلى 435758.