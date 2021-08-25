إصابات كورونا اليومية في الهند تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ

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– قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 37593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 32.51 مليون .
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 648 وفاة إضافية ليصل مجمل الوفيات إلى 435758.
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