توقيع اتفاقية تأسيس شركة مصر للميثانول باستثمارات 1.6 مليار دولار

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة “مصر للميثانول والبتروكيماويات” لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها، بين كل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة حلوان للأسمدة، وشركة الأهلي كابيتال القابضة.

حضر التوقيع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.

وقع الاتفاقية الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والمهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة وکریم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة 35% لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارى للبنك الأهلي المصرى بنسبة 30% .

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالى 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.

ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظراً للميزات الاقتصادية العديدة التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأن هذا المشروع الحيوى يعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية التى تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية.

كما أكد الوزير على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأهلي والتي تسفر باستمرار عن نتائج متميزة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف الهيئة الاقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأوضح المساهمون أن هذا المشروع تم دراسته بعناية وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع إلى واحد من أكبر بيوت الخبرة فى هذا المجال وقد أكدت نتائج الدراسة التى تمت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والتسويقية.

وأشار الكيميائي سعد أبوالمعاطى أن المشروع الذى يقام على مرحلتين حصل على الموافقات اللازمة سواء من حيث تخصيص الأرض أو توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعى، مشيداً بالدعم الذى تلقاه مشروعات البتروكيماويات من الدولة، والدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية لمختلف مشروعات شركة أبوقير للأسمدة وشراكتها المثمرة مع قطاع البترول.