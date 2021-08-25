أرباح سوديك تقفز 203% خلال النصف الأول إلى 225.8 مليون جنيه

إسلام فضل _ أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار_ سوديك، ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 203.11%، علي أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان صادر للبورصة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بقيمة 225.85 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 74.508 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم له.

وارتفعت إجمالي إيرادات النشاط خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.871 مليار جنيه، مقارنة بـ1.264 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وعلي مستوي الأرباح المستقلة، سجلت الشركة صافي خسائر خلال النصف الأول من 2021 بقيمة 84.733 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 172.073 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلي أن سوديك حققت أرباحاً بلغت 100.46 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 30.006 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 848.57 مليون جنيه، مقابل 528.98 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 44.18 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 79.718 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.