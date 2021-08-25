التنمية الصناعية تمنح 5752 رخصة بناء وتشغيل بالنصف الأول من العام الجاري

منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 رخصة تشغيل، ومنح 3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 2467 سجل صناعي دائم و856 سجل صناعي محدد المدة.

ووفق بيان وزارة التجارة والصناعة، فإن الهيئة أجرت 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تضمنت دراسات في مجال المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية وتنمية الصادرات، حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد من الخارج.

كما أصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خلال النصف الاول من العام الجاري، و107 خطاب إفراج جمركي الى جانب اجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالأراضي و183 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 2861 معاينة فنية

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع.

وأكدت جامع، حرص الوزارة على إحداث تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى السوقين المحلى والخارجي.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التى حققتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التى تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التى تتمتع بها مصر.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموقف الـ 17 مجمع صناعي التي تنشئها الهيئة خلال المرحلة الحالية فقد تم تخصيص وتشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1،حيث تم تخصيص 277 وحدة بمجمع السادات، كما تم تخصيص 117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وتم تخصيص كافة وحدات مجمع بدر بالكامل باجمالي 87 وحدة كما تم تخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.

وأضاف الزلاط أنه فيما يخص السبع مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر اكتوبر الماضي باجمالي 1657 وحدة فتم تخصيص وتسليم 181 وحدة بمجمع مرغم 2 بالاسكندرية والمتخصص في الصناعات البلاستيكية وتخصيص 62 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وتابع أنه تم تخصيص 265 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والمتخصص في مجالات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم ايضاً تخصيص 42 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 44 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية وتم تخصيص 48 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج والمتخصص في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وأضاف أنه تم تخصيص 137 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية ، وجارى حالياً إستكمال تخصيص باقى الوحدات فى المجمعات الـ7 وإتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التى تم تخصيصها بالفعل.

وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية الست الجديدة اوضح الزلاط أنه يجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالى 308 وحدة، كما يجري الانتهاء من تنفيذ مجمع عرب العوامر بأسيوط بإجمالى 272 وحدة وكذا تنفيذ مجمعى الفيوم الجديدة بإجمالى 692 وحدة ، بالإضافة إلى تنفيذ مجمع حوش عيسي بمحافظة البحيرة بإجمالى 864 وحدة، فضلاً عن تنفيذ مجمع هو بمحافظة قنا بإجمالى 420 وحدة.

وحول جهود الهيئة الخاصة بترفيق الأراضى الصناعية، أشار رئيس الهيئة إلى أنه جاري الانتهاء من منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد والبالغ مساحتها 356 فدان كما يجرى الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بقوسينا بمحافظة المنوفية والبالغ مساحتها 102 فدان كما تم الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالكامل.

ونوه الزلاط إلى أن الهيئة اعتمدت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 44 عقداً مع مستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مصانع جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 332 ألف متر مربع، بواقع 21 مشروعا بالسادات و16 مشروعا بالسادس من أكتوبر و7 مشروعات بالعاشر من رمضان.