التفاصيل الكاملة لقواعد التشغيل البيني للإيداع والسحب النقدي

كشف البنك المركزي المصري المصري، في خطاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني قبل قليل، عن تفاصيل القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، والتي اعتمدها مجلس إدارته في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2021.

وشملت القواعد المنظمة للتشغيل البيني للسحب والإيداع النقدي مجموعة التعريفات العامة في المعاملات الإلكترونية، ومنها البنك القابل: وهو المصرح له من البنك المركزي المصري المصري بتقديم خدمات قبول عمليات التحصيل أو السحب مـن أدوات الدفع المختلفة المصدرة من قبل البنوك وإدارة التسويات والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية.

وأوضح المركزي أن البنك المصدر هو المصرح له بإصدار أدوات الدفع الالكترونية بأنواعها المختلفة من علامات القبول التجارية، للعملاء والتصديق على المعاملات المالية والتحويلات التي تتم باستخدام أدوات الدفع، والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وحدد البنك المركزي المصري مقدمي الخدمات، وهي المنشآت ذات الملاءة المالية التي يتعاقد معها البنك بعد موافقة المركزي المصري لتقديم الخدمات المتعلقة بالسحب والإيداع النقدي .

التفاصيل الكاملة لقواعد التشغيل البيني لعمليات السحب والإيداع النقدي من خلال مقدمي الخدمات