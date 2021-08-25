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فولفو توقف إنتاج سياراتها في مصنع بالسويد بسبب نقص أشباه الموصلات

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وكالات _ ذكرت وكالة الأنباء السويدية تي.تي، أنه سيتعين على شركة فولفو وقف إنتاج سياراتها بشكل مؤقت، في مصنعها في منطقة “سكوفدي” السويدية، بسبب نقص في أشباه الموصلات، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم.

ويأتي وقف انتاج سيارات شركة “فولفو” في منطقة “سكوفدي” ، نتيجة إلى توقف الإنتاج في مصنع “سيارات فولفو” في منطقة “تورسلاندا” السويدية، حسب مدير الموقع “بجارن هامر” في مقال له.

وسيتم وقف الإنتاج غدا الخميس وبعد غد الجمعة وجميع أيام الأسبوع المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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