فولفو توقف إنتاج سياراتها في مصنع بالسويد بسبب نقص أشباه الموصلات

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وكالات _ ذكرت وكالة الأنباء السويدية تي.تي، أنه سيتعين على شركة فولفو وقف إنتاج سياراتها بشكل مؤقت، في مصنعها في منطقة “سكوفدي” السويدية، بسبب نقص في أشباه الموصلات، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم.
ويأتي وقف انتاج سيارات شركة “فولفو” في منطقة “سكوفدي” ، نتيجة إلى توقف الإنتاج في مصنع “سيارات فولفو” في منطقة “تورسلاندا” السويدية، حسب مدير الموقع “بجارن هامر” في مقال له.
وسيتم وقف الإنتاج غدا الخميس وبعد غد الجمعة وجميع أيام الأسبوع المقبل.
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