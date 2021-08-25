اليابان تقرر توسيع حالة الطوارئ لتشمل 8 مقاطعات جديدة مع تفشي كورونا

وكالات _ كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن حكومة اليابان قررت تمديد حالة الطوارىء داخل البلاد لتشمل 8 مقاطعات جديدة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا و متحور دلتا.

أضافت أن المقاطعات الجديدة تتضمن هوكايدو ، ومياجي ، وجيفو ، وآيتشي ، ومي ، وشيجا ، وأوكاياما ، وهيروشيما.

وأشارت التقارير إلى أنه بهذا الإجراء يرتفع إجمالي المقطاعات التي يتم فرض فيها حالة الطوارىء إلى 21 مقاطعة بجميع أنحاء البلاد، وسوف تستمر حتى 12 سبتمبر المقبل.

إضافة إلى ذلك ، ستدخل 4 مقاطعات أخرى في حالة إغلاق جزئي وهي كوتشي وساجا وناجازاكي وميازاكي، وهو ما يجعل مجموع المحافظات التي يتم فرض فيها إغلاق جزئي إلى 12 مقاطعة.

وأوضحت بيانات السلطات الصحية داخل اليابان بأن البلاد سجلت نحو 21570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، كما تم تسجيل نحو 30 حالة وفاة خلال نفس الفترة.