- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية نت _ سجلت أسعار الألمنيوم أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، لترفع مكاسبها من بداية العام إلى 32%.
وقد أدى حريق في أحد أكبر مصانع الألمنيوم في جامايكا إلى دعم الأسعار.
واحتل الألمنيوم المرتبة الثانية بعد القصدير في أحجام العقود المتداولة في بورصة لندن للمعادن، التي سجل فيها اليوم أعلى مستوى منذ أبريل 2018.
أما في شنغهاي وفي التداولات المقومة باليوان، سجل المعدن أعلى مستوى منذ 2008.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الألمنيوم تقفز لأعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.