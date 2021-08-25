أسعار الألمنيوم تقفز لأعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات

العربية نت _ سجلت أسعار الألمنيوم أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، لترفع مكاسبها من بداية العام إلى 32%.

وقد أدى حريق في أحد أكبر مصانع الألمنيوم في جامايكا إلى دعم الأسعار.

واحتل الألمنيوم المرتبة الثانية بعد القصدير في أحجام العقود المتداولة في بورصة لندن للمعادن، التي سجل فيها اليوم أعلى مستوى منذ أبريل 2018.

أما في شنغهاي وفي التداولات المقومة باليوان، سجل المعدن أعلى مستوى منذ 2008.