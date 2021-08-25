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موديرنا تقدم طلب الاستخدام الكامل لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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سكاي نيوز عربية – أعلنت شركة موديرنا، الأربعاء، أنها أكملت تقديم ملفها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على الموافقة الكاملة على لقاح مضاد لفيروس كورونا، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وقالت موديرنا إنها بدأت في تقديم البيانات الخاصة بطلب الترخيص الكامل، منذ يونيو الماضي.

كما قدمت الشركة طلبا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاح، للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكبر.

وسيكون لقاح موديرنا الثاني الذي ستوافق عليه إدارة الغذاء والدواء، بعد أن منحت، الاثنين، التصريح الكامل بالاستخدام للقاح فايزر، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، مما فتح الباب أمام المزيد من القرارات التي تلزم الأمريكيين بالحصول على اللقاح، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الدفاع “البنتاجون”.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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