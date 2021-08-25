10 شركات تكنولوجية كبرى تعلن إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض

العربية دوت نت – دشنت 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم خطوات إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض على هامش مشاركتها في فعالية Launch، التي تُعد “أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وجرى خلال الفعالية الكشف عن أول رقائق إلكترونية صنعت بأيدٍ وعقول سعودية، بجانب شراكات مع عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون و”أي بي أم” وسيكسو وأوراكل وعلي بابا التي تمثل 60% من القوة الضاربة الابتكارية والقيمة الاسمية لأكبر 10 شركات تكنولوجية عملاقة في العالم، لتكون المملكة المركز التقني رقم واحد في المنطقة.

وكشف القائمون على هذه الفعالية العديد من المُبادرات النوعية التي تُلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين في البرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.

بدوره كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله شرف الغامدي، في كلمة للفعالية، عن عمل الهيئة على تأهيل 25 ألف مختص في تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي والابتكار داخل المملكة قبل حلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة طورت بجهود وطنية استراتيجية لتكون من أفضل 15 دولة عالميا في البيانات، وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات من مؤسسات عامة وخاصة.

وشهدت الفعالية إطلاق العديد من الشراكات بمشاركة وزارية رفيعة، بمشاركة 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم.

وكان من أبرز المشاركين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.