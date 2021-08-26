أرباح موبكو المجمعة تقفز 84% خلال النصف الأول نتيجة ارتفاع سعر اليوريا ونقص التكاليف التمويلية

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إسلام فضل _ أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 84%،على أساس سنوي.
وأضافت الشركة في بيان صادر لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 2.17 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي له.
وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11% لتسجل 4.18 مليار جنيه، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن صافي الربح بعد الضرائب نتيجة لارتفاع سعر اليوريا ونقص التكاليف التمويلية خلال النصف الأول من العام الجاري.
يشار إلي أن الشركة حققت أرباحًا مستقلة بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 655.494 مليون جنيه، مقابل 565.380 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر من العام الماضي.
وصعدت المبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 1.465.848 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.173.113 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
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