سبيد ميديكال تقرر عدم الاستحواذ على برايم سبيد وتكشف المبررات

إسلام فضل _ قالت شركة سبيد ميديكال، إنها قررت عدم الاستمرار عن اتمام عملية الإستحواذ علي شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والاكتفاء بحصص الملكية الحالية والتي تبلغ 30% من برايم.

وأضافت الشركة في بيان صادر لبورصة مصر اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة قرر عدم الاستحواذ علي برايم نتيجة عدم تحقيق الأهداف البيعية الموضوعة لمبيعات معقم ومنقي الهواء “كالتك” اليابانية الصنع والتي لم تغطي تكاليف استيرادها، بالإضافة إلى زيادة حجم المنافسة علي تقديم خدمة مسحات كورونا لدخول معامل جديدة في السوق المصرية في نفس المجال.

وذكرت أن من أهم أهداف الإستحواذ هو دخول خبرات تثري مجلس إدارة سبيد ميديكال وهو ما لم نراه علي أرض الواقع، موضحة أن برايم لم تقم بعمل مشاريع أخري بجانب المسحات عن طريق الدرايف ثرو، كما لم يقدم القائمين علي برايم بتقديم أية أفكار أو توجهات لمرحلة ما بعد كورونا علي عكس الوعود التي قدمت مما يشير لعدم الجدية.

وأِشارت إلي أن ذلك يأتي بجانب فشل تجديد فرع قد درايف ثرو مدينة العلمين الجديدة هذا العام وعدم قدرة الشركة علي زيادة مراكز الدرايف ثرو بالرغم من جاهزية سبيد ميديكال بالكوارد الإدارية لمراكز درايف الجديدة، مضفية أن هناك وفرة في السيولة النقدية يدعو إلى الاستغناء عن استخدام السيولة داخل برايم سبيد حال الاستحواذ عليها.