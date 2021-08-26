سبيد ميديكال تقرر عدم الاستحواذ على برايم سبيد وتكشف المبررات

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إسلام فضل _ قالت شركة سبيد ميديكال، إنها قررت عدم الاستمرار عن اتمام عملية الإستحواذ علي شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والاكتفاء بحصص الملكية الحالية والتي تبلغ 30% من برايم.
وأضافت الشركة في بيان صادر لبورصة مصر اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة قرر عدم الاستحواذ علي برايم نتيجة عدم تحقيق الأهداف البيعية الموضوعة لمبيعات معقم ومنقي الهواء “كالتك” اليابانية الصنع والتي لم تغطي تكاليف استيرادها، بالإضافة إلى زيادة حجم المنافسة علي تقديم خدمة مسحات كورونا لدخول معامل جديدة في السوق المصرية في نفس المجال.
وذكرت أن من أهم أهداف الإستحواذ هو دخول خبرات تثري مجلس إدارة سبيد ميديكال وهو ما لم نراه علي أرض الواقع، موضحة أن برايم لم تقم بعمل مشاريع أخري بجانب المسحات عن طريق الدرايف ثرو، كما لم يقدم القائمين علي برايم بتقديم أية أفكار أو توجهات لمرحلة ما بعد كورونا علي عكس الوعود التي قدمت مما يشير لعدم الجدية.
وأِشارت إلي أن ذلك يأتي بجانب فشل تجديد فرع قد درايف ثرو مدينة العلمين الجديدة هذا العام وعدم قدرة الشركة علي زيادة مراكز الدرايف ثرو بالرغم من جاهزية سبيد ميديكال بالكوارد الإدارية لمراكز درايف الجديدة، مضفية أن هناك وفرة في السيولة النقدية يدعو إلى الاستغناء عن استخدام السيولة داخل برايم سبيد حال الاستحواذ عليها.
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