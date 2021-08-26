مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقي

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ إنه تمت إحاطته بالدعوة الواردة لمصر للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة.

وأشار المجلس أن وزارة المالية ستكون هي ممثل مصر فى عضويتها، على أن تبدأ الوزارة فى المُضى قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تضم فى عضويتها 27 دولة إفريقية ويقع مقرها فى لاجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية (البترول والغاز والتعدين)، والنقل، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، من أهم المجالات التى تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها بالدول الأفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها فى تلك المجالات.