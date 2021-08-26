ليلى سرحان تقود عمليات فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان

دوت الخليج – أعلنت شركة فيزا، عن تعيين ليلى سرحان في منصب المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان.

وبحسب بيان صادر عن شركة فيزا، اليوم الخميس، تتمتع سرحان بخبرة تزيد عن عقدين في مناصب قيادية من بينها اكتساب خبرة طويلة تمتد لعشرين عاما في شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات.

وتولت ليلى سرحان مؤخرا المسؤولية عن وحدة أعمال القطاع العام في “مايكروسوفت” بمنطقة الخليج، كما تولت سابقا منصب المدير العام عن عمليات شركة البرمجيات في شمال إفريقيا وشرق المتوسط وباكستان.

وشغلت أيضا مناصب سابقة في أقسام الإدارة والتمويل والتسويق وقادت مبادرات التحول الرقمي بالقطاعين العام والخاص في أعمال التمويل والتعليم والحكومة.

وتدير شركة فيزا أنشطة في 15 دولة من خمسة مكاتب إقليمية، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت نيتها افتتاح مكتب جديد في السودان بعد عام واحد فقط من إصدار أولى بطاقاتها في السوق السودانية.

وأكدت فيزا أن ليلى سرحان ستشكل جزءا من فريق قيادة الشركة في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسوف ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الإقليمي أندرو توري.

وقال ليلى سرحان: بعد أن قطعت شوطا طويلا من مسيرتي المهنية في العمل بمنطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، كنت ولا أزال محظوظة بأن أشهد تسارع وتيرة التحول الرقمي عبر هذه الأسواق النشطة والواعدة.

وأضافت: لقد أظهرت التغيرات التي حدثت العام الماضي مدى الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الدفع الرقمي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة على نحو واسع النطاق في دعم الأفراد والشركات على النجاح والازدهار.

من جانبه، قال أندرو توري الرئيس الإقليمي لشركة “فيزا” بمناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن شركته تعمل باستمرار على تثبيت أقدامها بقوة عبر منطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان.

وتابع أن الشركة تحظى بفرصة عظيمة لا تزال قائمة لتوسيع تواجدها في سوق المدفوعات الرقمية والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء والتجار، مؤكدا تفاؤل فيزا حيال آفاق النمو في هذه المنطقة.