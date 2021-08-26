الموافقة على اعتبار القطار الكهربائي السريع من المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. يأتيذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلا عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

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