الوزراء يوافق على مشروع توليد طاقة كهربائية من الرياح لتحالف أكوا باور – حسن علام

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع اتفاق التخارج مع تحالف (أكوا باور – حسن علام ) عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، قدرة 2250م، بنظام BOO، بقرية “هنادي” بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 1100 ميجاوات.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع هذا التحالف للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة.
كما شملت قرارات مجلس الوزراء اليوم، قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع عقد الانتفاع بالأرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن، مع الاستثناء من قيد التحكيم داخل مصر في عقود شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأرض والضمانة الحكومية للمشروع، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
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