بورصات الخليج الرئيسية تتراجع مع تزايد مخاوف سلالة دلتا

– أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض يوم الخميس وسجل المؤشر السعودي ثاني خسارة أسبوعية مع تراجع الأسهم الآسيوية بفعل المخاوف حيال زيادة حالات الإصابة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

تثير حالات تفش جديدة لكوفيد-19 تغذيها السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي العالمي.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة ونزول سهم شركة التعدين العربية السعودية 1.7 بالمئة.

وتعرضت الأسهم في المملكة لضغوط أيضا من تراجع أسعار النفط.

وكان خام برنت منخفضا 71 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة، إلى 71.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش، إذ تسبب تجدد المخاوف إزاء الطلب في إنهاء موجة صعود استمرت ثلاث جلسات، في الوقت الذي استأنفت فيه المكسيك بعض إنتاج النفط.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.5 بالمئة تحت وطأة تراجع سهم مجموعة اتصالات 1.2 بالمئة وانخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 1.6 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين كبير محللي السوق لدى إف.إكس بريموس “تحبس الأسواق أنفاسها بفعل مؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة، مقدما تلميحا عن موعد تقليص حجم برنامج شراء الأصول”.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.5 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع نزول سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.