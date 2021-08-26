جيتس للتطوير تتعاقد على 26 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع سكني

تعاقدت شركة جيتس للتطوير العقاري على قطعة أرض بمساحة 26 فدانا بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتخطط الشركة لتنفيذ مشروع سكني عليها.

وفي بيان للشركة، قال علي جابر، رئيس القطاع التجاري، إن المشروع الجديد سيكون ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد مشروعي “كاتلان” و”أوداز”، وتستعد الشركة للتعاقد مع أحد مكاتب التصميم العالمية ليقوم بأعمال تصميم المشروع.

وأوضح أن الشركة تسعى للعمل ضمن خطة توسعية مدروسة لتنفيذ مشروعات متنوعة بالسوق العقاري والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن المشروع الجديد سيضم أفكارا جديدة في التصميم والتنفيذ والتسويق للعملاء.

وأكد أن الشركة لديها خطة واعدة للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة والتواكب مع خطة الدولة للتنمية والتطوير في المدن الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في محفظة الشركة الاستثمارية وتقديم حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء.

ولفت إلى أن الدولة تتخذ اجراءات قوية حاليا لتنظيم السوق العقاري والتأكد من جدية كافة المطورين العاملين به وضمان ملاءة مالية وفنية قوية قبل بدء تنفيذ أي مشروع وذلك للحفاظ على قوة السوق وحقوق العملاء.

وأشار إلى أن شركة جيتس تأسست عام 2018، وتتجاوز استثماراتها 6 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية فى مجموعة من المشروعات، منها كمباوند “كتالان” بمنطقة R7 ومشروع “اوداز” بحى المال والأعمال بالإضافة إلي مشروعي ويست جيت وسبانا بلازا بالسادس من أكتوبر، كما أطلقت الشركة مؤخرا مشروع “فينيا” .