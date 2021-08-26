الصين: اللائحة الجديدة المعنية بمنصات الإنترنت لا تستهدف الشركات الخاصة والأجنبية

شينخوا _ قال هان ون شيو، مسؤول باللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، إن اللائحة الصينية الحديثة الخاصة بمنصات الإنترنت غير تمييزية ولا تستهدف شركات خاصة وأجنبية فقط، بأي شكل من الأشكال.

أضاف أن هذه اللائحة تهدف لكبح انتهاك القوانين أو اللوائح الخاصة بمنصات الإنترنت، ما يشمل المنصات المملوكة للدولة والمنصات ذات الملكية المختلطة.

وأوضح المسؤول في مؤتمر صحفي أن “الهدف من هذه اللائحة الأكثر صرامة، هو ضمان تنمية أكثر صحة واستدامة وأطول أجلا، وأكد مجددا دعم الصين الثابت للقطاع غير العام وتعزيز الانفتاح على مستوى أعلى.

واستطرد المسؤول قائلا إن منع الاحتكار والتوسع العشوائي لمنصات الإنترنت وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى، يمثل تحديا عالميا، وستتعامل الصين مع ذلك من خلال جهود متساوية لتنظيم أعمال هذه المنصات والشركات، ودعم تنميتها في الوقت ذاته.