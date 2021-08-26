مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مطار كابل بأفغانستان

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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان لوزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابل بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء الأفغان، وكذا أفراد من الجيش الأمريكي.
وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى ذوي كافة الضحايا الأفغان والأمريكيين الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.
هذا، وتؤكد مصر مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.
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