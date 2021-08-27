المركزي السوداني: تخصيص صندوق النقد لحقوق السحب الخاصة سيعزز الاحتياطيات

– قال بنك السودان المركزي اليوم الخميس، إن تخصيص ما يعادل 858 مليون دولار من صندوق النقد الدولي له سيعزز الاحتياطيات بشكل كبير ويساعد في الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار.

المخصصات هي جزء من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي أكد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أنه سيوزعها على الأعضاء في إطار جهود مكافحة تأثير جائحة فيروس كورونا.

تحاول الحكومة الانتقالية في السودان التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة استمرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 وأدت إلى تضخم آخذ في الزيادة ونقص في السلع الأساسية على خلفية نقص العملة الأجنبية.

وقال البنك المركزي المصري في بيان “هذا المبلغ سيكون له أثر كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي، الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي”.

خفض السودان قيمة عملته بشدة في فبراير ضمن سلسلة من الإصلاحات في إطار برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء الديون.

ويوم الخميس أيضا، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن الأسعار وسعر الصرف استقرا مؤخرا، في حين أن جمع الدولة للضرائب آخذ في الزيادة.

وقال في فعالية بثت مباشرة على فيسبوك مع قناة الجزيرة إن قفزات كبيرة تحققت على صعيد عائدات الضرائب، مع التمكن من وقف الاقتراض من البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية.

ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك القول إنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى 422.8 بالمئة في يوليو، انخفض التضخم على أساس شهري إلى 2.43 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 19.83 بالمئة في يونيو.