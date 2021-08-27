الجزائر تلمح إلى الاستغناء عن خط أنابيب الغاز العابر للمغرب

– ألمحت الجزائر أمس الخميس إلى إمكانية وقف إمدادات الغاز إلى المغرب في أكتوبر، وذلك بعد يومين من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

يتلقى المغرب حاليا الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا الذي يربط الجزائر بإسبانيا ويمر عبر المملكة. وينتهي عقد خط الأنابيب في أكتوبر.

والجزائر لديها خط أنابيب ثان هو ميد غاز، وهو لا يمر عبر المغرب، وقال وزير الطاقة محمد عرقاب إنه سيورد كل إمدادات الغاز لإسبانيا.

وقالت وزارة الطاقة في بيان عقب اجتماع بين عرقاب والسفير الإسباني إن الوزير أكد التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر ميد غاز.

ويربط ميد غاز بشكل مباشر منشآتها الواقعة في بلدة بني صاف الغربية بألميريا في جنوب شرق إسبانيا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ثمانية مليارات متر مكعب، وقال عرقاب إنه من المقرر زيادة الطاقة.