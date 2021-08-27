أسعار الذهب تصعد فوق 1800 دولار مع تضرر الشهية للمخاطرة

– ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى النفسي الهام البالغ 1800 دولار اليوم الجمعة، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس الفيدرالي الأمريكي ستخضع للفحص لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1802.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين. لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3 بالمئة في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1807 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب انخفاض أسبوعي.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد “الشراء الساعي إلى الملاذ الآمن ناجم عن تصاعد التوتر الجيوسياسي في أفغانستان. ثمة بعض القلق بشأن المزيد من التصعيد هناك”.

وتتأهب القوات الأمريكية التي تساعد في إجلاء الأفغان المتلهفين على الهرب من حكم طالبان لمزيد من الهجمات بعد أن قتل مهاجم انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية 85 شخصا من بينهم 13 جنديا أمريكيا خارج بوابات مطار كابل.

ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنج المقررة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بحثا عن أي تلميحات بشأن متى سيبدأ الفيدرالي في تقليص برنامجه لشراء الأصول.

ويوم الخميس، حث عدد من صانعي السياسات في المجلس والذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية المركزي الأمريكي على البدء في تقليص مشتريات السندات والتي يستشعرون أنها لم تعد مجدية.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز معالجة الأمرين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ مايو.

وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 990.69 دولار بينما تقدم البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2432.60 دولار ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو بارتفاعه بنحو سبعة بالمئة.