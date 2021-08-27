ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين إلى 430 مليار دولار

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية، اليوم الجمعة، ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين بنسبة 92.1 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2.79 تريليون يوان (حوالي 430 مليار دولار أمريكي)، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وخلال الفترة المذكورة، شهدت أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا زيادة بنسبة 88.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 1.85 تريليون يوان، وفقا للوزارة.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للشركات المملوكة للدولة زيادة بنسبة 26.6 في المائة على أساس سنوي لتبلغ نحو 41.44 تريليون يوان.

بينما زادت إيرادات الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بنسبة 24.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 23.28 تريليون يوان.

وفي نهاية شهر يوليو، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة في البلاد 64.3 في المائة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أظهرت البيانات.