دايملر توقف الإنتاج جزئيا في العديد من مصانعها بسبب نقص أشباه الموصلات

وكالات _ اضطرت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات لتوسيع مخطط العطلات للعاملين في العديد من مصانعها في ألمانيا والمجر اعتبارا من الأسبوع المقبل، بسبب النقص المستمر في أشباه الموصلات.

وأعلنت الشركة اليوم أن الإنتاج في العديد من مصانعها سيتوقف كليا أو جزئيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، وتم بالفعل إيقاف الإنتاج في مصنع الشركة في بريمن، وجزئيا في مصنع زيندلفينجن.

ولم تقدم دايملر أي بيانات عن عدد العمال الذين سيتأثرون بوقف الإنتاج.

ويسمح برنامج خفض العمالة المؤقت الذي تموله الحكومة الألمانية للشركات بمنح الموظفين عطلات أو خفضا لساعات العمل بأجور مخفضة مع تعويض من الحكومة للمتضررين، عندما تصبح العمالة زائدة عن الحاجة، وقد تم استخدام هذا البرنامج على نطاق واسع خلال جائحة كورونا.

وتعرض الموظفون في المصانع الألمانية الثلاثة التابعة لشركة دايملر لتوقفات متكررة في الأشهر الأخيرة، بسبب النقص في أشباه الموصلات على مستوى القطاع، ما أجبر شركات صناعة السيارات الأخرى على وقف الإنتاج.