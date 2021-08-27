المستثمرون يضخون 13.3 مليار دولار في صناديق السندات ويتمسكون بالأسهم

_ قال بنك أوف أمريكا اليوم إن صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت تلقت أكبر تدفقات في سبعة أسابيع فيما راكم المستثمرون حيازاتهم من الدين المصنف عند درجة جديرة بالاستثمار وأدوات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الفائت.

وذكر بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر أن صناديق السندات تلقت 13.3 مليار دولار وأن صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تلقت تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار في أسبوع حتي يوم الأربعاء، في أكبر تدفق للسندات إليها في خمسة أسابيع.

وشهدت الأسهم تدفقات داخلة 12.6 مليار دولار فيما استفادت الأسهم الأمريكية من دخول تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي عند 6.2 مليار دولار.

وضخ المستثمرون المال في الأسهم خلال الفترة التي شهدت فيها الأسواق تذبذبا بفعل تكهنات بشأن موعد بدء الفيدرالي الأمريكي لخفض التحفيز ومخاوف حيال النمو الاقتصادي في ظل الانتشار السريع للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وسجلت صناديق المعادن النفيسة أكبر نزوح للتدفقات، والبالغ 1.4 مليار دولار، منذ مارس.