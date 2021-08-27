الهند تختار 10 بنوك لإدارة الطرح العام الأولي لشركة التأمين لايف انشورنس كورب أوف إنديا

بلومبرج _ قالت مصادر مطلعة، إن الهند اختارت 10 بنوك استثمار كقائمة قصيرة ستختار منها البنوك التي ستتولى إدارة عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة التأمين المملوكة للدولة لايف انشورنس كورب أوف إنديا.

تضم القائمة بحسب المصادر جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان تشيس وآي.سي.آي.سي.آي سيكيوريتز، وكوتاك ماهيندرال كابيتال وجيه.إم فاينانشال وسيتي جروب ونومورا هولدنجز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن 16 بنك استثمار قدمت عروضها للحكومة الهندية التي اختارت البنوك العشر من بينها لخوض المرحلة الأخيرة من المنافسة.

وتسعى البنوك إلى الفوز بالمشاركة فيما ستكون أكبر عملية طرح عام أولي في الهند والتي من المفترض أن تنتهى في مارس 2022.

ومن المنتظر أن تبيع الحكومة الهندية في هذه العملية ما يصل إلى 10 في المائة من أسهم أكبر شركة تأمين في الهند في إطار خطة الحكومة لبيع عدد من الأصول الحكومية بهدف جمع الأموال اللازمة لسد العجز في الميزانية.

ومن المنتظر أن تسمح الحكومة الهندية بالاستثمار الأجنبي المباشر في شركة التأمين بهدف تنويع وتعزيز الطلب على أسهمها من مختلف قطاعات المستثمرين.

ويقدر خبراء القيمة السوقية للشركة عند الطرح بحوالي 261 مليار دولار على أساس قيمة الأصول التي تديرها الشركة والتي تستخدمها شركات التأمين الخاصة كمؤشر مرجعي لها.