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معنويات المستهلكين الأمريكيين تتراجع خلال أغسطس لأدنى مستوى في 10 أعوام

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وكالات _ أظهر استطلاع رأي اليوم أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من 10 أعوام في أغسطس، إذ استمر تدهور آراء المستهلكين بشأن توقعاتهم المالية الشخصية.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 70.3 في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2011، من القراءة النهائية ليوليو عند 81.2.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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