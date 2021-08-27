إيطاليا تسجل 7826 إصابة جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

_ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 45 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقارنة مع 43 حالة في اليوم السابق ، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 7221 إلى 7826.

وسجلت إيطاليا 129002 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير – من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 4.51 مليون إصابة حتى الآن.