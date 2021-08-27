أنجيلا ميركل: ألمانيا ستوفر 70 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 لأفريقيا

_ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إن ألمانيا ستوفر 70 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 لدول أفريقية. وأضافت في مؤتمر صحفي بعد قمة مع زعماء أفارقة “ستتيح ألمانيا، ليس فقط 30 مليون جرعة لقاح بل ما يصل إلى 70 مليون جرعة”.

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