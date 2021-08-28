ريفيان للسيارات الكهربائية تتقدم بطلب طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية

سي إن بي سي _ تقدمت شركة ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية.

وذكرت شركة ريفيان المدعومة من أمازون، أنه لم يتم تحديد حجم الطرح أو النطاق السعري للاكتتاب العام.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الطرح العام الأولي يستهدف تقييم ريفيان بما يتراوح بين 70 إلى 80 مليار دولار.

وكانت ريفيان قد جمعت 2.5 مليار دولار في جولة تمويلية خلال الشهر الماضي بقيادة “أمازون” و”فورد” و”تي رو برايس”، لترفع إجمالي ما تم جمعه منذ عام 2019 إلى 10.5 مليار دولار.

وذكرت تقارير في الفترة الماضية أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية تخطط لإنشاء مصنع ثان لتجميع السيارات، ليضاف إلى مصنعها الحالي في “إلينوي” الأمريكية.

وكانت تسلا قد قررت برفع دعوى قضائية ضد شركة ريفيان المنافسة مدعية أنها سرقت بعضا من أسرار الشركة.