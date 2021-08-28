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الرئيس السيسي يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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