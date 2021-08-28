سوق أبوظبي للأوراق المالية يخفض عمولات التداول 50% وسيزيد مدته ساعة

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_ قال سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم السبت إنه خفض عمولات التداول 50 بالمئة وإنه سيمدد ساعات التداول ساعة واحدة بدءا من الثالث من أكتوبر.
وأضاف في بيان أن رسوم التداول ستخفض إلى 0.025 بالمئة من 0.05 بالمئة اعتبارا من أول سبتمبر، وهو الخفض الثاني للعمولة في البورصة هذا العام والثالث في ثلاث سنوات.
وقالت البورصة إن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق.
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