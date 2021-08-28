كانسينو الصينية تحقق أرباحا بقيمة 145 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام

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بلومبرج _ سجلت شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية المتخصصة في تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أول أرباح لها بعد أن بدأت في تحقيق إيرادات من الشحنات العالمية للتلقيح ضد مرض كوفيد 19- الذي طورته على نحو مشترك مع الجيش الصيني.
وبلغ صافي الدخل 937.1 مليون يوان (145 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسارة قدرها 102.2 مليون يوان مقارنة بنفس الفترة قبل عام ، حسبما قالت شركة كانسينو بيولوجيكس ومقرها تيانجين في بيان.
وبحسب البيان، الذى اوردته اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء ،ارتفعت الإيرادات إلى 2.06 مليار يوان مقارنة بـ 4.03 مليون يوان في النصف الأول من عام 2020 .
كان اللقاح المضاد لمرض كوفيد 19-الذي طورته شركة كانسينو هو الأول في العالم الذي يخضع للاختبار على البشر في مارس 2020 وتم تقديمه في فبراير الماضي.
ومنذ ذلك الحين تم استخدامه في الصين والمكسيك وباكستان وماليزيا والمجر.
وأظهرت الأبحاث أن جرعة من لقاح كانسينو فعالة بنسبة 66% في الوقاية من أعراض كوفيد – 19 و فعالة بنسبة 91%ضد الأمراض شديدة العدوى ، لكنه يأتي بعد لقاحات مثل سينوفارم وسينوفاك الصينيين وبيونتيك بالنسبة لمعدلات الاستخدام خارج الصين ، ومعظم الدول الذي تستخدم كانسينو من دول العالم النامي.
وقامت الشركتان الصينيتان المنافستان لكانسينو بيولوجيكس بانتاج 770 مليون جرعة أرسلتها الصين إلى بقية العالم حتى الآن.
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