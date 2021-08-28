السعودية تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات

وكالات _ اعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (234) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (409) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (531,733) حالة ولله الحمد.

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