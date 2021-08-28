وزارة التجارة: 21% زيادة في صادرات مصر للسوق الفرنسي مسجلة 350 مليون يورو

ارتفع حجم الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 21%، حيث بلغ 350 مليون يورو مقارنة بنحو 288 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأوضح بيان وزارة التجارة والصناعة، أن الواردات المصرية من فرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت انخفاضا بنسبة 9% لتصل إلى 913 مليون يورو مقارنةً بنحو مليار و5 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسي وانخفاض الواردت المصرية منه ساهما في انخفاض عجز الميزان التجارى المصري مع فرنسا بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من مكتب التمثيل التجارى المصري فى باريس حول تطور التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير – يونيو 2021.

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن هذا التطور الملموس في حركة التجارة بين مصر وفرنسا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجارى المصرى لدعم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة عن العام المالي 2020/2021.

وأضاف مغاوري أن أبرز القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي تشمل قطاع الأسمدة والمواد الأزوتية بقيمة 58 مليون يورو بنسبة نمو 3.5%، وقطاع المواد الكيماوية العضوية بقيمة 38 مليون يورو بنسبة نمو 26%، إلى جانب قطاع الأجهزة المنزلية بقيمة 26 مليون يورو بنسبة ارتفاع 35%.

وتابع أن ذلك إلى جانب الموصلات الكهربائية وأسلاك الاشعال المستخدمة في صناعة السيارات، وقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاع اللدائن، وقطاع معلبات الفاكهة والخضروات، وقطاع الحمضيات، وقطاع المواد البلاستيكية المُستخدمة في أعمال البناء.