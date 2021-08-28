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إصابات كورونا الجديدة في الهند تقفز لأعلى مستوى في شهرين

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وكالات – سجلت الهند اليوم السبت 46759 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد للإصابات اليومية في قرابة شهرين، وذلك مع ارتفاع عدد الحالات في ولاية كيرالا بجنوب البلاد بعد مهرجان كبير.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلد الآسيوي إلى قرابة 32.7 مليون إصابة كما زادت الوفيات 509 حالات إلى 437370 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أشارت البيانات الحكومية.

وسُجل 70 بالمئة من الحالات الجديدة في كيرالا التي استضافت الأسبوع الماضي مهرجانا محليا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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