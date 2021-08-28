وزير السياحة والآثار يتابع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري

دوت الخليج – ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، اجتماعين لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير والبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الانترنت.

وراجع الوزير، خلال الاجتماعين، ما تم من أعمال خلال الفترة القليلة الماضية والتأكد من إجراء ممثلي الشركات المنفذة للتعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

كما وجه الوزير بإجراء مزيد من التعديلات على ما يحتويه موقع المتحف والبوابة الرسمية من أبواب وملفات بحيث تعملا على تنفيذ الدور المخطط لهما في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيها.

وأوضح الدكتور خالد شريف، مستشار الوزير للتحول الرقمي، أن الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل بحيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، بالاضافة إلى الأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم بالاضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين.

وعن البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، أوضح شريف أن هذه البوابة ستخدم جميع المتعاملين مع الوزارة من قطاعي السياحة والآثار للحصول على جميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة.

وتابع: كما أنها ستكون المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.