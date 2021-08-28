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الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة، مساء اليوم، بعد المشاركة في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”.

وشهدت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بغداد لقاءات ثنائية مع: رئيس الوزراء القطري، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الكويتي، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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