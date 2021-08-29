كندا تعلق الرحلات الجوية القادمة من المغرب لمدة شهر

وكالات – أصدرت الحكومة الكندية تعليمات جديدة بتعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة القادمة من المغرب لمدة 30 يوما، بسبب تفشي كورونا.

وقال موقع السفر التابع للحكومة الكندية، اليوم السبت، أن “الحكومة الكندية علقت الرحلات من المغرب بدءا من 29 أغسطس إلى 29 سبتمبر 2021”.

وأوضح أنه، خلال هذه المدة، ينبغي على المسافرين الذين يصلون إلى كندا من المغرب، في رحلة غير مباشرة، تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا من دولة ثالثة غير المغرب.

وذكر البيان أن المسافرين الذين ثبتت إصابتهم سابقا بفيروس كورونا ينبغي عليهم تقديم إثبات على وجود اختبار جزيئي إيجابي بكورونا، تم إجراؤه بين 14 و18 يوما قبل المغادرة، بدلا من اختبار سلبي لكورونا.

وشدد البيان على أن هذا الإثبات “ينبغي الحصول عليه من بلد ثالثة غير المغرب، قبل مواصلة الرحلة إلى كندا”، موضحة أن القادمين من المغرب عليهم البقاء 14 يوما على الأقل في دولة أخرى قبل الوصول إلى كندا.

ونوه البيان إلى أنه على القادمين من المغرب الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول توجد على القائمة المحظورة كدولة دخول أو دولة ممر “ترانزيت” باتجاه كندا.

كما أوضح البيان أنه في حالة إثبات إصابة المسافر بكورونا خلال رحلات ترانزيت، فسوف يتم وضعه في الحجر الصحي أو إرساله إلى نقطة رحيله.

وبررت سلطات النقل الكندية هذا القرار بـ “زيادة عدد الاختبارات الإيجابية لدى المسافرين القادمين إلى كندا من المغرب خلال الشهر الماضي”.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب أكثر من 843 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 12 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية السبت تسجيل 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 6863 إصابة أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 849532 حالة.

كما سجل المغرب 93 وفاة جديدة ارتفاعا من 92 أمس لتصل اعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12361 وفاة.