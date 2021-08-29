الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بفيروس كورونا و460 حالة وفاة

– ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنها سجلت 45083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و460 وفاة. وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى نحو 32.7 مليون في حين بلغ مجمل الوفيات 437830.

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