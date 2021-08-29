الولايات المتحدة تفقد 1.65 مليون برميل يوميا من النفط و1.38 مليون من المحروقات بسبب إعصار إيدا

العربية نت _ بدأت مواقع استكشاف النفط والغاز في خليج المكسيك ومعامل تكرير النفط في ليوزيانا بالولايات المتحدة في إغلاق أبوابها ترقبا لإعصار ايدا المتوقع أن يضرب البلاد في أي وقت من الآن.

ووفقا لأحدث التوقعات من قبل مركز الأعاصير الوطني، فإن اعصاء ايدا سيصل إلى اليابسة بالقرب من نيو أورليانز في وقت متأخر من يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الإثنين، وفقا لبلومبرج.

وجرى إغلاق منصات نفطية تنتج نحو 1.65 مليون برميل يوميا أو 91% من إنتاج النفط الخام بالمنطقة، و85% من إنتاج الغاز اعتبارا من يوم أمس السبت، وفقا لهيئة حكومية أمريكية.

كما جرى إغلاق أو تخفيض إنتاج مصافي لتكير البترول على طول نهر المسيسبي، يقدر انتاجها بنحو 1.38 مليون برميل يوميا من المحروقات.

وارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك قبل إعصار إيدا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.

وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو 2020.