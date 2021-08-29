الأولى للتمويل العقاري تعمل على تدشين تطبيق إلكتروني لإنجاز المعاملات رقميا

محمد مصطفى _ قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، إن الشركة تستهدف التوسع في مجال التحول الرقمي، وتدشين تطبيق على الهواتف الذكية، لتقديم خدمات عدة من بينها الاستعلام، وملء البيانات، وإدخال المستندات رقميًّا بدلًا من الطرق التقليدية الحالية.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج»، أن الشركة تستهدف من وراء التوسع في تقديم خدماتها رقميًّا خفض المدة الزمنية لمنح التمويلات، لتصل إلى 5 – 7 أيام عمل، بدلًا من فترة تصل في بعض الشركات حاليًا إلى 4 أشهر كاملة.

وشدد على أن الشركة تملك بالفعل بنية تحتية تكنولوجية «قوية للغاية»، ولكنها ستعمل على تطويرها وتطويعها مع دورة العمل، بما يخدم المصلحة العامة للشركة وطالب التمويل على حد سواء، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتطوير الشركة للسنوات الخمس المقبلة.

وتابع العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن عمليات التطوير ستشمل أيضًا تحسين النظام التكنولوجي بالفروع، بحيث يُسمح لطالب التمويل بإدخال المستندات من خلال أي فرع للشركة «أون لاين»؛ اختصارًا للوقت والمجهود وتسريعًا لدورة العمل.

لا يمكن في الوقت الحالي إنجاز المعاملات رقميًّا بنسبة 100%.. وسنواصل فتح فروع في المدن الجديدة

ونوه عبد الحميد أنه لا يمكن حاليًا إتمام إجراءات الحصول على التمويلات بشكل رقمي 100%، وذلك لإجراءات تتعلق بالأمان، لا سيما فيما يتعلق بضرورة الاطلاع على أصل المستندات عن طريق مندوب الشركة، فضلًا عن التوقيعات.

وأكد أن العمل يجري لتطوير المنظومة التكنولوجية للشركة، لإنجاز 90% من إجراءات الحصول على التمويلات بشكل رقمي، على أن ترتفع هذه النسبة حال تطور البنية التشريعية في الدولة، فيما يتعلق بالتوقعات الإلكترونية تحديدًا.

وأشار إلى أن الشركة ستستمر في فتح فروع «أوف لاين» بالتوازي مع جهود تطوير وتحسين البنية التكنولوجيا للشركة، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني للأقساط إلى نحو 50%.. ولا ننوي الحصول على رخصة ممارسة نشاط المدفوعات الإلكترونية

ولفت عبد الحميد إلى ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني للأقساط من العملاء بنسبة وصلت إلى متوسط 50% من إجمالي المدفوعات، حيث تتيح الشركة لعملائها تحصيل الأقساط عن طريق البنوك أو شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري، مشيرًا إلى أن الشركة لا تنوي الحصول على رخصة لممارسة نشاط المدفوعات الإلكترونية، لا سيما في ظل تعامل الشركة مع مختلف البنوك والشركات القائمة على هذا النشاط.

يشار إلى أن مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، قرر في مايو الماضي، تعيين أيمن عبد الحميد عضوًا منتدبًا للشركة، خلفًا لحسن حسين، الذي اعتذر عن الاستمرار بمنصبه.

وعمل عبد الحميد في شركة المصرية للتمويل العقاري منذ بداية نشاطها في عام 2004 ولمدة 8 سنوات حتى 2012، ثم انتقل إلى العمل بإدارة التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي من 2012 وحتى منتصف 2019، وبعدها انتقل إلى شركة أملاك. ومنها إلى شركة الأولى.